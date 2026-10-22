'प्रदर्शन में मौजूदगी से पुलिस के काम में बाधा डालने की मंशा साबित नहीं होती', दिल्ली HC का बड़ा आदेश; FIR रद 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रदर्शन में शामिल होना मात्र इस बात का सुबूत नहीं है कि व्यक्ति की मंशा पुलिस के वैध आदेशों की अवहेलना करने या पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने की थी।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध में शामिल होने या अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अपराध करने की साझा मंशा का कोई ठोस आधार न हो, तो केवल प्रदर्शन में मौजूदगी के आधार पर उसे आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।