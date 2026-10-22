दिल्ली में जनगणना-2027 का दूसरा चरण 10 जनवरी से, खुद ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म; पूछे जाएंगे 40 सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की शुरुआत 10 जनवरी 2027 से होने की संभावना है। इस चरण में लोगों को अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरने की सुविधा मिलेगी।

इसके लिए 10 से 24 जनवरी तक 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी से गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे। यह काम 28 फरवरी तक चलेगा।

एक से पांच मार्च तक जानकारी में संशोधन का दौर निर्धारित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक भी होनी है।

जनगणना का पहला चरण 14 जून को पूरा हुआ था। इसमें मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान करीब 76 लाख मकानों और 55 लाख परिवारों को शामिल किया गया। दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में दो करोड़ 30 लाख से अधिक लोग सामान्य रूप से रह रहे थे।