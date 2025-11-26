पार्षद को कीचड़ में घसीटा और डीसी की गाड़ी रोकी, दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्यों हुआ बवाल?

सुबह के समय सड़क इतनी गंदी होती है कि लोग गुरुद्वारे नहीं आ सकते। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। पूरी सड़क सीवेज से भरी होती है। सड़क टूटने से पहले ऐसी हालत नहीं थी। जगदंबा मार्केट की तरफ वाली सड़क तो बन गई है, लेकिन यहां की सड़क ठीक नहीं हो रही है।

- हरदयाल सिंह, ग्रंथी

छठ पूजा के समय सड़क की हालत खराब होने की वजह से कई बच्चे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक महीने पहले भी एक बच्चा घायल हो गया था। इसलिए, लोगों ने इस रास्ते के बजाय दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गलियों में खेलने वाले बच्चों के लिए हमेशा एक्सीडेंट का डर बना रहता है।

- मीना कौर

गंदे पानी की सप्लाई की वजह से हमें पीने के लिए दूसरे ब्लॉक से मटके में पानी लाना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से मेरा पूरा परिवार बीमार है, और मोहल्ले के लोग पेट और स्किन की बीमारियों से परेशान हैं। सड़क टूटने के बाद पानी और भी गंदा हो गया है।

- नीतू

यहां कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है। सीवर की सफाई कभी-कभी होती है, लेकिन कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है, जो लंबे समय तक वहीं रहता है। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं हैं, जिससे यहां गंदगी रहती है। जिससे बीमारियां फैल रही हैं।

- सीमा कौर, रहने वाली