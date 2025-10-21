Language
    एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस, एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ आरोपियों को दबोचा

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    दिल्ली के बाहरी जिले की पुलिस ने त्योहारों से पहले सुल्तानपुरी इलाके में अवैध जुए के अड्डे पर छापा मारा। स्पेशल स्टाफ और सुल्तानपुरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 62 हजार रुपये नकद और जुआ सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में बाहरी जिला पुलिस ने त्योहारों से पहले अपराध पर नकेल कसते हुए सुल्तानपुरी इलाके में अवैध जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल स्टाफ और सुल्तानपुरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    वहीं, पुलिस ने मौके से 62 हजार रुपये नकद और अन्य जुआ सामग्री बरामद की गई। सभी आरोपितों के खिलाफ दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

    बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा के निर्देश पर पुलिस की गश्त और विशेष निगरानी बढ़ा दी गई थी। इसी क्रम में इंस्पेक्टर रोहित (इंचार्ज स्पेशल स्टाफ) के नेतृत्व में 16 अक्तूबर की रात टीम को सूचना मिली कि सुल्तानपुरी के डी-4 पार्क में कुछ लोग अवैध जुआ खेल रहे हैं।

    टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुरी थाना पुलिस के साथ मौके पर छापामारी की। पुलिस को देखते ही आरोपित भागने लगे, लेकिन पीछा कर आठों को दबोच लिया गया। पुलिस ने दाव पर लगे से 62 हजार रुपये बरामद किए हैं।