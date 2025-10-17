Language
    10 वर्षीय बच्चे के पेट से निकाला 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल जैसा ट्यूमर, लोक नायक अस्पताल में सफल सर्जरी

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 10 वर्षीय बच्चे के पेट से 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल के आकार का ट्यूमर निकाला। सफल सर्जरी के बाद बच्चे की हालत स्थिर है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को धन्यवाद दिया है, जिनकी कुशलता से बच्चे को नई जिंदगी मिली।

    दिल्ली स्थित लोकनायक अस्पताल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोक नायक अस्पताल स्थित बाल चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों ने 10 वर्षीय बच्चे के पेट से दुर्लभ ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला है। ट्यूमर का आकार 20 गुणा 20 सेंटीमीटर था, जो अग्नाशय की पूंछ से जुड़ा था। इसके चलते सर्जरी भी थोड़ी जटिल रही।

    सर्जरी के बाद बच्ची अब स्वस्थ है और उसे बृहस्पतिवार को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बच्ची कई हफ्तों से पेट में सूजन और बेचैनी से जूझ रही थी। सीटी स्कैन में 13 सेमी का एक बड़ा ट्यूमर दिखाई दिया जो टी-11 से एल-चार कशेरुका स्तर तक फैला हुआ था।

    यह ट्यूमर अग्नाशय, प्लीहा और बायें गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव डाल रहा था। बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि ट्यूमर के आकार और स्थान को देखते हुए आसपास के अंगों की सुरक्षा के लिए इसे सावधानीपूर्वक निकालना जरूरी था।

    यह सफल सर्जरी लोक नायक अस्पताल की उन्नत बाल चिकित्सा शल्य चिकित्सा क्षमताओं और बच्चों में जटिल एवं दुर्लभ स्थितियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध टीम के समर्पण को दर्शाती है।

    अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डाॅ. बीएल चौधरी ने कहा कि हर बच्चा विशेषज्ञ देखभाल और आशा का हकदार है। सर्जरी टीम में डाॅ. शीतल, डाॅ. सिम्मी के. रतन, डाॅ. सुजॉय नियोगी, डाॅ. चिरंजीव, डाॅ. गौरव, डाॅ. राघव शामिल रहे।

