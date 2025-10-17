10 वर्षीय बच्चे के पेट से निकाला 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल जैसा ट्यूमर, लोक नायक अस्पताल में सफल सर्जरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोक नायक अस्पताल स्थित बाल चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों ने 10 वर्षीय बच्चे के पेट से दुर्लभ ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला है। ट्यूमर का आकार 20 गुणा 20 सेंटीमीटर था, जो अग्नाशय की पूंछ से जुड़ा था। इसके चलते सर्जरी भी थोड़ी जटिल रही।

सर्जरी के बाद बच्ची अब स्वस्थ है और उसे बृहस्पतिवार को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक बच्ची कई हफ्तों से पेट में सूजन और बेचैनी से जूझ रही थी। सीटी स्कैन में 13 सेमी का एक बड़ा ट्यूमर दिखाई दिया जो टी-11 से एल-चार कशेरुका स्तर तक फैला हुआ था।