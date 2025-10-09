पांच साल से पेट में बढ़ रहे ट्यूमर को देखकर उड़े होश, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई युवती की जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल की टीम ने 19 वर्षीय युवती के पेट से 10.1 किलोग्राम का रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। युवती पिछले पांच वर्षों से पेट में सूजन की समस्या से ग्रसित थी। ट्यूमर पूरे पेट में फैल गया था। गुर्दा, पेट और आंतरिक अंगों पर दबाव डाल रहा था। कई जगह इलाज कराने के बाद भी उसे विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। पिछले सप्ताह भर्ती करने के बाद एक्सप्लोरेटरी लैपरोटाॅमी कर इस बड़े ट्यूमर को निकाला गया। पूरी तरह स्वस्थ होने पर मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल के मुताबिक ऑपरेशन से पहले की गई इमेजिंग से पता चला कि लगभग 30 गुणा 20 गुणा 20 सेमी आकार का एक विशाल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर पूरे ऊपरी पेट में फैल गया था। ट्यूमर प्रमुख वाहिकाओं से सटा हुआ था और महत्वपूर्ण अंगों को विस्थापित कर रहा था।