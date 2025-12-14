भलस्वा डेरी फायरिंग और हत्या मामले में वांटेड सुभान खान गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दबोचा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भलस्वा डेरी फायरिंग और हत्या मामले में वांटेड सुभान खान को गिरफ्तार कर लिया है. सुभान खान पर हत्या और फायरिंग का आरोप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में फायरिंग और हत्या के मामले में वांटेड बदमाश को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। वह बीते वर्ष अक्टूबर से फरार चल रहा था, जिसकी पहचान सुभान खान के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में उसके चार साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, बीते वर्ष 15 अक्टूबर को सुभान खान अपने साथियों अभिषेक उर्फ बीड़ी, राहुल, अंकित उर्फ विक्की और शकील के साथ सुनील गुप्ता से अवैध हथियार लेकर भलस्वा डेरी में नासिर के घर पहुंचा। टकराव के दौरान, नासिर के परिवार ने खुद को बचाने के लिए छत से ईंटें फेंकीं, लेकिन शकील और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी।
फरार हो गया था सुभान
इस दौरान दो लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक शाहरुख की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चार आरोपित शकील, अंकित, प्रिंस और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुभान खान फरार था। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर अजय शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
जांच के दौरान 12 दिसंबर को हेड कांस्टेबल नीरज को मुखबिर से गुप्त जानकारी मिली कि सुभान दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच एक साथी से मिलने आने वाला है। टीम ने सूचना वाले स्थान पर जाल बिछाते हुए आरोपित को दबोच लिया।
पूछताछ में उसने बताया कि सुभान कि घटना की रात अपने साथियों के साथ एसएसएन कालोनी में मौजूद था। उसे हथियार इकट्ठा करने और ग्रुप के साथ नासिर के घर जाने का निर्देश मिला था। उसके पास एक कट्टा था, जबकि अन्य साथियों के पास दो पिस्टल थीं, जिनसे उन्होंने टकराव के दौरान गोलियां चलाईं। वह घटना के बाद मौके से भाग गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कई जगहों पर छिपा हुआ था।
