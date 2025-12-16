दस हजार रिश्वत लेने के आरोप में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोविंदपुरम, गाजियाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से दस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने रोहिणी जिला के प्रेम नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर भरत दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उसे गिरफ्तार किया गया।

डीसीपी विजिलेंस विष्णु कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने विजिलेंस यूनिट से संपर्क कर आरोप लगाया कि प्रेम नगर थाने में तैनात भरत दहिया नाम का सब-इंस्पेक्टर उसकी मां से जुड़े एक मामले में उसके पक्ष में जमानत रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है।

उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे 50 हजार की पहली किस्त के रूप में 10 हजार देने की धमकी दी जा रही है। जिसका आडियो रिकार्ड उसके पास मौजूद है। यह भी धमकी दी गई कि अगर 50 हजार नहीं दिया गया तो परिवार को अतिरिक्त मामलों में फंसा दिया जाएगा।