    दस हजार रिश्वत लेने के आरोप में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने की कार्रवाई

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने गोविंदपुरम, गाजियाबाद के एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में प्रेम नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर

    Hero Image

    दस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सब इंस्पेक्टर भरत दहिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गोविंदपुरम, गाजियाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से दस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने रोहिणी जिला के प्रेम नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर भरत दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उसे गिरफ्तार किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी विजिलेंस विष्णु कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने विजिलेंस यूनिट से संपर्क कर आरोप लगाया कि प्रेम नगर थाने में तैनात भरत दहिया नाम का सब-इंस्पेक्टर उसकी मां से जुड़े एक मामले में उसके पक्ष में जमानत रिपोर्ट तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है।

    उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे 50 हजार की पहली किस्त के रूप में 10 हजार देने की धमकी दी जा रही है। जिसका आडियो रिकार्ड उसके पास मौजूद है। यह भी धमकी दी गई कि अगर 50 हजार नहीं दिया गया तो परिवार को अतिरिक्त मामलों में फंसा दिया जाएगा।

    शिकायत पर जांच करते हुए विजिलेंस यूनिट ने मंगलवार शाम प्रेम नगर थाने में छापा मार भरत दहिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 10 रुपये रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। उसके खिलाफ प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की धारा सात के तहत केस दर्ज लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे भेज दिया गया है।