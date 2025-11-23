Delhi News: सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज केस... पुलिस ने टीचरों से पूछे सवाल, परिवार ने मांगा तुरंत एक्शन

Language
    By Swadesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    राजेंद्र नगर के सेंट कोलंबस स्कूल के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में, पुलिस ने आरोपी चार शिक्षकों में से दो से पूछताछ की। छात्र ने मेट्रो स्टेशन पर कूदकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्कूल प्रशासन ने चारों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि छात्र का परिवार त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा है।

    राजेंद्र नगर के सेंट कोलंबस स्कूल के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में, पुलिस ने आरोपी चार शिक्षकों में से दो से पूछताछ की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। राजेंद्र नगर के सेंट कोलंबस स्कूल के दसवीं क्लास के स्टूडेंट के सुसाइड केस में आरोपी चार टीचरों में से दो से रविवार को पूछताछ की गई। इससे पहले पुलिस ने चारों टीचरों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था।

    इसके बाद दोनों टीचर पुलिस के सामने पेश हुए। बता दें कि 18 नवंबर को स्टूडेंट ने स्कूल से छुट्टी के बाद राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर सुसाइड कर लिया था। स्टूडेंट के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर राजा गार्डन मेट्रो पुलिस ने सेंट कोलंबस स्कूल के टीचरों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

    इसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने चारों टीचरों युक्ति अग्रवाल, मनु कालरा, जूली वर्गीस और अपराजिता पाल को सस्पेंड कर दिया था। मेट्रो पुलिस के मुताबिक, दो टीचरों से पूछताछ हो चुकी है और सोमवार को दो और टीचरों से पूछताछ हो सकती है।

    मेट्रो पुलिस ने पूछताछ में टीचरों ने क्या कहा, इस पर कमेंट करने से मना कर दिया और इसे जांच का मामला बताया। स्टूडेंट का परिवार इस मामले में पुलिस से तुरंत एक्शन लेने की मांग पर अड़ा हुआ है।