Delhi News: सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज केस... पुलिस ने टीचरों से पूछे सवाल, परिवार ने मांगा तुरंत एक्शन

जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। राजेंद्र नगर के सेंट कोलंबस स्कूल के दसवीं क्लास के स्टूडेंट के सुसाइड केस में आरोपी चार टीचरों में से दो से रविवार को पूछताछ की गई। इससे पहले पुलिस ने चारों टीचरों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था।

इसके बाद दोनों टीचर पुलिस के सामने पेश हुए। बता दें कि 18 नवंबर को स्टूडेंट ने स्कूल से छुट्टी के बाद राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर सुसाइड कर लिया था। स्टूडेंट के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर राजा गार्डन मेट्रो पुलिस ने सेंट कोलंबस स्कूल के टीचरों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

इसके बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने चारों टीचरों युक्ति अग्रवाल, मनु कालरा, जूली वर्गीस और अपराजिता पाल को सस्पेंड कर दिया था। मेट्रो पुलिस के मुताबिक, दो टीचरों से पूछताछ हो चुकी है और सोमवार को दो और टीचरों से पूछताछ हो सकती है।