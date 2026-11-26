संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जिस पराली को खेतों में जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, वही अब कपड़ा उद्योग का कच्चा माल बन रही है। धान की पराली, अलसी के अवशेष और केले के तने से प्राकृतिक फाइबर तैयार कर कपड़े बनाए जा रहे हैं।

भारत मंडपम में चल रहे 45वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस तकनीक से बने उत्पाद आकर्षण का केंद्र हैं। पराली से धागा, फिर तैयार हो रहा कपड़ा अब तक पराली को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की बड़ी वजहों में गिना जाता रहा है। फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष को किसान अक्सर जला देते हैं। इससे निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है।

लेकिन अब इसी पराली को उपयोगी उत्पाद में बदलने की पहल हो रही है। धान की पराली और अलसी के पौधों से निकलने वाले अवशेषों को पहले प्राकृतिक रेशों में बदला जाता है। इन रेशों से धागा और फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। इस तरह खेतों में बेकार समझा जाने वाला कृषि अपशिष्ट कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल बन रहा है। केले के तने से भी बनेगा फाइबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की एग्रोफैब सस्टेनेबल प्राइवेट लिमिटेड इस दिशा में काम कर रही है। स्टार्टअप के प्रमुख डॉ. करण ने बताया कि कंपनी धान की पराली, अलसी के अवशेष और केले के तने से फाइबर तैयार करने पर काम कर रही है।

कंपनी के अनुसार, इस तकनीक से तैयार कपड़ों और उत्पादों को 100 प्रतिशत पर्यावरण अनुकूल बताया जा रहा है। भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में इन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। डॉ. करण ने बताया कि स्टार्टअप को मेले में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

किसानों के लिए कमाई का नया जरिया कृषि अपशिष्ट से फाइबर तैयार करने की तकनीक पराली प्रबंधन के साथ कपड़ा उद्योग के लिए भी नई संभावना पेश करती है। इससे पारंपरिक रेशों और सिंथेटिक सामग्री पर निर्भरता के विकल्प तलाशे जा सकते हैं।