धर्मेंद्र चंदेल, नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित दनकौर इंटरचेंज आखिरकार 25 दिसंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कम समय में इसका निर्माण पूरा किया है। पंद्रह ट्रायल के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे।

लंबे समय से इस इंटरचेंज के चालू होने का इंतजार किया जा रहा था। इसके शुरू होते ही ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि समूचे एनसीआर के शहरों को सीधा लाभ मिलेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। अभी तक दोनों का सीधा कनेक्शन न होने से वाहन चालकों को सिरसा टोल पर उतरकर सर्विस रोड और ग्रामीण रास्तों से होकर जाना पड़ता था। करीब 15 से 20 किमी का अतिरिक्त फेर लगता था। अब स्थिति बदल जाएगी।

आगरा-मथुरा से पलवल-फरीदाबाद जाना होगा आसान यमुना एक्सप्रेसवे से पेरिफेरल पर आना आसान हो जाएगा। आगरा-मथुरा से आने वाला ट्रैफिक सीधे पलवल-फरीदाबाद-गाजियाबाद की तरफ निकल जाएगा, उसे शहर में घुसना ही नहीं पड़ेगा। सोनीपत तक के यात्रियों को एयरपोर्ट आने में आसानी सबसे बड़ा फायदा जेवर के नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होगा। अब तक पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे पर आने के लिए लंबा घूमकर जाना पड़ता था। इंटरचेंज खुलने के बाद पेरिफेरल से सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़कर कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। इससे यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत आदि शहरों से लोग पेरिफेरल के जरिए कम समय में अब सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर आकर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। इसका लाभ एयरलाइंसों को होगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने से उनको लाभ होगा।

यमुना सिटी की कनेक्टिविटी सीधे पेरिफेरल से जुड़ेगी यमुना सिटी के लोगों के लिए यह इंटरचेंज वरदान साबित होगा। अब यमुना सिटी की कनेक्टिविटी सीधे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी। इंटरचेंज को यमुना सिटी की 60 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ा गया है।

इससे यमुना सिटी से एनसीआर के किसी भी शहर में जाना बेहद आसान हो जाएगा। साथ ही यमुना सिटी में प्रॉपर्टी और निवेश को भी नई रफ्तार मिलेगी। इंटरचेंज की स्थिति 11 किमी के 4 लूप

8 रैंप प्लाजा

400 करोड़ की लागत शहर के अंदर के ट्रैफिक को भी मिलेगी राहत शहर के अंदर से जाने वाला ट्रैफिक भी अब सीधे इस इंटरचेंज से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकेगा। इससे ग्रेटर नोएडा, दनकौर, जेवर और आसपास के कस्बों की अंदरूनी सड़कों पर दबाव कम होगा।