कुंदन तिवारी, नोएडा। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोएडा को जल्द ही 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल के तहत मिलने वाली इन बसों का संचालन सेक्टर-82 स्थित सिटी बस टर्मिनल से किया जाएगा।

सेक्टर-82 टर्मिनल से चलेंगी 100 बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान टर्मिनल को 100 बसों के संचालन के लिहाज से छोटा बताया था। इसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल संचालन के लिए कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है।

इसलिए बसें इसी टर्मिनल से चलाई जाएंगी। बसों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी भी की जा रही है। इनके निर्माण के लिए भूमि आवंटन में हो रही देरी पर चर्चा के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय ने 26 नवंबर को शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई है। इससे पहले 23 नवंबर को प्रस्तावित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी।

भूमि आवंटन पर 26 नवंबर को होगी बैठक बैठक में नोएडा और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी सूचनाओं और अभिलेखों के साथ बैठक में प्रतिभाग करना होगा।