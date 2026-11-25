जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीणों ने लोक सुनवाई के दौरान गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विस्थापितों को बसाने के लिए उनकी वर्षों पुरानी आबादी उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे करीब 500 परिवारों के 2000 से 2500 लोग बेघर हो जाएंगे।

आबादी वाली भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने की मांग ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के कुछ फैसलों के चलते 250 से 300 दुकानों पर भी संकट खड़ा होगा। ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति) को लिखित शिकायत देकर आबादी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त रखने की मांग की।

इन ग्रामों पर पड़ेगा व्यापक असर सादुल्लापुर उर्फ माॅडलपुर, मंगरौली, अलावलपुर, नीमका शाहजहांपुर, अहमदपुर उर्फ चौरौली और जेवर बांगर के भू-स्वामियों ने अपनी आपत्ति में कहा कि कई परिवार आजादी से पहले से संबंधित आबादी में रह रहे हैं। सादुल्लापुर उर्फ माॅडलपुर में करीब 33 हेक्टेयर भूमि पर आबादी बसी है।