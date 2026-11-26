राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और बिहार के बीच सालभर नियमित अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। दोनों राज्य सरकारें 18 मार्गों पर बसों के संचालन के लिए पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी।

इससे दिल्ली में रह रहे बिहार और पूर्वांचल मूल के करीब 15 से 20 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान घर जाने के लिए बसों की कमी और भारी भीड़ की समस्या से राहत मिलेगी।

18 मार्गों पर चलेंगी नियमित बसें प्रस्तावित समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के अररिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना और पूर्णिया समेत विभिन्न शहरों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली और बिहार, दोनों राज्यों को 12-12 परमिट देने का प्रावधान है। बसों के समय और परिचालन कार्यक्रम को दोनों सरकारें आपसी सहमति से तय करेंगी। त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल विशेष रूप से दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। त्योहारों और व्यस्त यात्रा सीजन में उन्हें आवागमन की परेशानियों से निजात मिलेगी। आने वाले वर्षों में इन सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा।

149 बसों की व्यवस्था कर रहा बिहार गौरतलब है कि 2026 में दीपावली और छठ के दौरान दिल्ली-बिहार के विभिन्न मार्गों पर करीब 76 बसें चलाई गई थीं। यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया के बाद अब स्थायी व्यवस्था की तैयारी है।