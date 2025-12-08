STP घोटाला: आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 14 अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, 17.70 करोड़ की गड़बड़ी आई सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने यह अभियोजन शिकायत छह दिसंबर को दाखिल की।

ईडी ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है। एजेंसी के अनुसार, जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सत्येंद्र जैन, पूर्व डीजेबी सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व डीजेबी सदस्य अजय गुप्ता, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता सतीश चंद्र वशिष्ठ और कुछ निजी कंपनियों व व्यक्तियों ने अपराध की आय को पैदा करने, हासिल करने, छुपाने, अपने पास रखने और इस्तेमाल करने में भूमिका निभाई।



ईडी ने जिन निजी संस्थाओं और लोगों के नाम आरोपपत्र में शामिल किए हैं, उनमें इयूरोटेक इनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड, राजा कुमार कुर्रा, विनोद चौहान, नागेंद्र यादव और अन्य शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक, इस पूरे मामले में करीब 17.70 करोड़ रुपये के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की पहचान की गई है।