पुलिस की ऐसी मुनादी सुनकर चोर के छूटे पसीने, अगले दिन चोरी का सामान घर के दरवाजे पर रखकर भागा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले के आनंद पर्वत थाना क्षेत्र में पुलिस के डर से बदमाश चोरी किए गए सोने के आभूषण पीड़ित के दरवाजे के बाहर ही छोड़कर फरार हो गया। दरअसल, आरोपी ने मौका पाकर लगभग 200 ग्राम वजन के सोने के आभूषण घर से चाेरी किए थे, जब पुलिस ने इलाके में सख्ती बरती तो आरोपी डर गया और शिकायतकर्ता के घर के दरवाजे पर पूरे आभूषण रखकर फरार हो गया।

उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, पांच अक्टूबर को आनंद पर्वत पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी बेटी मुख्य द्वार पर ताला लगाकर ट्यूशन पढ़ने गई थी। वापस लौटने पर देखा तो गेट खुला था और अलमारी का सामान बिखरा हुआ था।

जांच की तो पता चला कि अलमारी में रखा आभूषणों से भरा बैग गायब था। बैग में दो मंगलसूत्र, एक सोने का सेट (लगभग 61 ग्राम), सोने की चेन, झुमके और अंगूठियां थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।