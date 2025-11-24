Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी ट्रेडिंग ऐप और लव ट्रैप.... दिल्ली में 1.6 करोड़ रुपये ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 1.6 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने GTR इलेक्ट्रॉनिक्स के निदेशक सुनील कुमार और उद्यम फाउंडेशन के विशाल चौरे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और प्री-आईपीओ स्कीमों के जरिए लोगों को ठगता था। जांच में कई खातों में धोखाधड़ी के ट्रांजेक्शन का पता चला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 1.6 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर एक आदमी से ₹1.6 करोड़ की ठगी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नकली कंपनी का डायरेक्टर सुनील कुमार और महाराष्ट्र के ठाणे में "उद्यम वीमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन" नाम की एक और नकली कंपनी चलाने वाला विशाल चौरे और उसके साथी शामिल हैं। यह गैंग हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, नकली प्री-IPO स्कीम और धोखाधड़ी वाले फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाता था, और पूरे भारत में पीड़ितों से बड़ी रकम ठगता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जांच में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी 13 NCPCR शिकायतों में कुल ₹88.40 लाख और उद्यम फाउंडेशन से जुड़ी 45 शिकायतों में ₹22 लाख के धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन का पता चला। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल दूसरे धोखाधड़ी करने वाले लोगों की तलाश कर रही है।

    क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर आदित्य गौतम के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित ने इंटरनेट पर एक महिला के झांसे में आकर UK के एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और लगभग ₹16 मिलियन गंवा दिए।

    जांच में पता चला कि ₹1.5 मिलियन GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि ₹1.1 मिलियन उद्यम महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इन अकाउंट को ठाणे के विशाल चौरे और उनकी पत्नी साइबर क्राइम से मिले पैसे को सफेद करने के लिए ऑपरेट कर रहे थे।

    जांच में यह भी पता चला कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक नकली ऑफिस सिर्फ धोखाधड़ी से मिले पैसे को सफेद करने के लिए बनाया गया था। एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, ACP अनिल शर्मा की देखरेख और इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ठाणे, महाराष्ट्र में छापा मारा, जिससे GTR इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर सुनील कुमार, विशाल चौरे और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ के दौरान, सुनील कुमार ने माना कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी रजिस्टर की, एक ऑफिस किराए पर लिया और नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके करंट अकाउंट खोले। बाद में उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथियों को दे दिए, जो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे।