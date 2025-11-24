फर्जी ट्रेडिंग ऐप और लव ट्रैप.... दिल्ली में 1.6 करोड़ रुपये ठगने वाले गैंग का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर एक आदमी से ₹1.6 करोड़ की ठगी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नकली कंपनी का डायरेक्टर सुनील कुमार और महाराष्ट्र के ठाणे में "उद्यम वीमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन" नाम की एक और नकली कंपनी चलाने वाला विशाल चौरे और उसके साथी शामिल हैं। यह गैंग हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, नकली प्री-IPO स्कीम और धोखाधड़ी वाले फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाता था, और पूरे भारत में पीड़ितों से बड़ी रकम ठगता था।

जांच में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी 13 NCPCR शिकायतों में कुल ₹88.40 लाख और उद्यम फाउंडेशन से जुड़ी 45 शिकायतों में ₹22 लाख के धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन का पता चला। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और गैंग में शामिल दूसरे धोखाधड़ी करने वाले लोगों की तलाश कर रही है।

क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर आदित्य गौतम के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित ने इंटरनेट पर एक महिला के झांसे में आकर UK के एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और लगभग ₹16 मिलियन गंवा दिए।

जांच में पता चला कि ₹1.5 मिलियन GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जबकि ₹1.1 मिलियन उद्यम महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इन अकाउंट को ठाणे के विशाल चौरे और उनकी पत्नी साइबर क्राइम से मिले पैसे को सफेद करने के लिए ऑपरेट कर रहे थे।

जांच में यह भी पता चला कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में GTR इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक नकली ऑफिस सिर्फ धोखाधड़ी से मिले पैसे को सफेद करने के लिए बनाया गया था। एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, ACP अनिल शर्मा की देखरेख और इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ठाणे, महाराष्ट्र में छापा मारा, जिससे GTR इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर सुनील कुमार, विशाल चौरे और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया।