    सालों के विवाद के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में नए प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी

    By Lokesh Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:22 AM (IST)

    दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में सालों के विवाद के बाद नए प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए ह ...और पढ़ें

    सेंट स्टीफन कॉलेज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कई वर्षों से चले आ रहे प्राचार्य पद को लेकर विवाद के बाद आखिरकार सेंट स्टीफन कालेज ने नए प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कालेज ने सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    यह कदम वर्तमान प्राचार्य प्रो. जान वर्गीज के कार्यकाल को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और कालेज प्रबंधन के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के बाद उठाया गया है।

    60 वर्ष से कम होनी चाहिए आयु

    सेंट स्टीफन कालेज सूत्रों के अनुसार प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और प्राथमिकता चर्च आफ नार्थ इंडिया (सीएनआइ) या उससे संबद्ध किसी अन्य चर्च से जुड़े पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। वेतन और भत्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के अनुरूप होंगे।

    आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी निर्धारित की गई है। पात्रता मानदंड, दिशा-निर्देश और आवेदन प्रारूप की जानकारी कालेज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

    2021 में समाप्त हो गया था प्रो. वर्गीज का कार्यकाल

    प्रो. वर्गीज की नियुक्ति मार्च 2016 में पांच वर्षों के लिए की गई थी, जिसका कार्यकाल मार्च 2021 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वह पद पर बने रहे, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2022 में अपने आधिकारिक पत्राचार में अवैध और गैर-वैधानिक बताया था।

    डीयू का कहना है कि यूजीसी के 2018 नियमों के तहत प्राचार्य के कार्यकाल में किसी भी विस्तार के लिए निर्धारित प्रक्रिया और प्रदर्शन मूल्यांकन अनिवार्य है, जिसका पालन नहीं किया गया। डीयू दक्षिण परिसर की निदेशक रजनी अब्बी ने पुष्टि की है कि कालेज द्वारा अब प्राचार्य पद की रिक्ति अधिसूचित कर दी गई है।