सेंट कोलंबस छात्र आत्महत्या मामले में दो शिक्षिकाओं से पूछताछ, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कूदकर दी थी जान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजेंद्र नगर में सेंट कोलंबस स्कूल के दसवीं के छात्र के आत्महत्या किए जाने के मामले में आरोपित चार में से दो शिक्षिकाओं से रविवार को पूछताछ की गई। इससे पहले पुलिस ने चारों शिक्षिकाओं को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद दो शिक्षिकाएं पुलिस के समक्ष पेश हुईं।

मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कूदकर की थी आत्महत्या बता दें कि 18 नवंबर को छात्र ने स्कूल से छुट्टी के बाद राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफार्म से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। छात्र के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर उसकी पहचान हुई थी और सेंट कोलंबस स्कूल की शिक्षिकाओं पर राजा गार्डन मेट्रो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने चारों शिक्षिकाओं युक्ति अग्रवाल, मनु कालरा, जूली वर्गिस और अपराजिता पाल को निलंबित कर दिया था।