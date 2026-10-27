IGI एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के खिलाफ फूटा यात्रियों का गुस्सा, 7 घंटे लेट हुई बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की उड़ानों में लगातार हो रही देरी को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। सबसे बुरा हाल दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान का रहा।



इस उड़ान को सोमवार दिन में 3:40 बजे रवाना होना था, जिसके लिए यात्री दोपहर 1:00 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तय समय बीत जाने के बाद एयरलाइन ने उड़ान का समय बार-बार आगे बढ़ाया और अंततः इसे सीधे रात 11:00 बजे री-शेड्यूल कर दिया।

बोर्डिंग के अंतिम समय पर देरी की सूचना घंटों इंतजार और एयरलाइन प्रबंधन की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी न मिलने पर यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। परेशान यात्रियों ने बोर्डिंग गेट के पास इकट्ठा होकर एयरलाइन स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुछ लोग विरोध में वहीं फर्श पर बैठ गए।