दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाला ओल्ड RTR फ्लाईओवर बंद, दो जगहों पर मिलीं दरारें; PWD ने शुरू की मरम्मत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाले ओल्ड RTR फ्लाईओवर को दो जगह दरारें मिलने के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस दौरान यातायात को फ्लाईओवर के साथ वाली सर्विस रोड पर डायवर्ट किया गया है।

दो जगह दरारें मिलने के बाद लिया गया फैसला

फ्लाईओवर के कैरिजवे पर दो स्थानों पर दरारें मिलने के बाद वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पीडब्ल्यूडी मरम्मत कार्य में जुटा है। यात्रियों को ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।