Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi IGI Airport: आफत के बीच राहत की खबर, स्पाइसजेट ने शुरू की 29 नई उड़ानें; पढ़ें पूरी डिटेल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई से 29 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। इन उड़ानों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई से 29 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और परेशानी के बीच स्पाइसजेट ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को स्पाइसजेट ने अचानक दिल्ली और मुंबई से कुल 29 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें ज्यादातर घरेलू रूट्स के साथ-साथ दुबई और बैंकॉक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्य भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    स्पाइसजेट की नई उड़ानों का ब्यौरा
    मुंबई से 14 नई फ्लाइट्स
    दिल्ली से 15 नई फ्लाइट्स
    खास अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (आज से शुरू)
    मुंबई ➜ दुबई रात 10:55 बजे
    दिल्ली ➜ दुबई शाम 7:20 बजे
    दिल्ली ➜ बैंकॉक रात 9:05 बजे

    एयरलाइन ने सभी नई उड़ानों की पूरी लिस्ट, फ्लाइट नंबर, गंतव्य और समय के साथ अपने आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर शेयर कर दी है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे बुकिंग से पहले लेटेस्ट शेड्यूल जरूर चेक कर लें।

     

    इंडिगो के हजारों यात्री पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हैं। ऐसे में स्पाइसजेट का यह कदम न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का स्मार्ट मूव भी माना जा रहा है।यदि आप भी अगले कुछ दिनों में दिल्ली या मुंबई से कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो स्पाइसजेट की वेबसाइट या ऐप पर तुरंत सीट्स की उपलब्धता चेक कर लें।