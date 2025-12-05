Delhi IGI Airport: आफत के बीच राहत की खबर, स्पाइसजेट ने शुरू की 29 नई उड़ानें; पढ़ें पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और परेशानी के बीच स्पाइसजेट ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को स्पाइसजेट ने अचानक दिल्ली और मुंबई से कुल 29 अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें ज्यादातर घरेलू रूट्स के साथ-साथ दुबई और बैंकॉक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्य भी शामिल हैं।

