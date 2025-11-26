दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गेट तोड़ते हुए घर में घुसी, बाल-बाल बची महिला

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कॉर्पियो गेट तोड़ते हुए एक घर की पार्किंग में घुस गई। पार्किंग में बेड में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बेड पर बैठी महिला बाल-बाल बची। वहीं, पार्किंग में रखे कई सामान टूट गए।