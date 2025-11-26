Language
    दिल्ली के रोहिणी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गेट तोड़ते हुए घर में घुसी, बाल-बाल बची महिला

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:02 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक घर में घुसकर तबाही मचा दी। वायरल वीडियो में गाड़ी गेट तोड़कर पार्किंग में घुसती और बेड से टकराती दिख रही है। बेड पर बैठी महिला बाल-बाल बची, जबकि पार्किंग में रखा सामान टूट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो घर में घुसी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कॉर्पियो गेट तोड़ते हुए एक घर की पार्किंग में घुस गई। पार्किंग में बेड में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बेड पर बैठी महिला बाल-बाल बची। वहीं, पार्किंग में रखे कई सामान टूट गए।

    इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टी पुलिस उपायुक्त रोहिणी नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।