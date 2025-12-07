इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद होने पर रेलवे की पहल, जबलपुर और वाराणसी के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानें रद होने से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रही है। रविवार को दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से हावड़ा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम सहित कई शहरों के लिए विशेष ट्रेनें रवाना हुईं। सोमवार को हजरत निजामुद्दीन 01702 नंबर की विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सोमवार शाम पौने चार बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे जबलपुर पहुंचेगी।