इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद होने पर रेलवे की पहल, जबलपुर और वाराणसी के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें
इंडिगो की उड़ानें रद होने से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। दिल्ली से हावड़ा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और जबलपुर व वाराणसी के लिए ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानें रद होने से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रही है। रविवार को दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से हावड़ा, मुंबई, तिरुवनंतपुरम सहित कई शहरों के लिए विशेष ट्रेनें रवाना हुईं। सोमवार को हजरत निजामुद्दीन 01702 नंबर की विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सोमवार शाम पौने चार बजे रवाना होगी और मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे जबलपुर पहुंचेगी।
सोमवार को नई दिल्ली से पूर्वाह्न 10.55 बजे 04205 नंबर की विशेष ट्रेन वाराणसी के लिए रवाना होगी। वहीं. बुधवार को 06570 नंबर की विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रात 11.50 बजे चलेगी। उड़ानें रद होने से नई दिल्ली व अन्य रेलवे स्टेशनों पर पहले की तुलना में अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। विशेष ट्रेनें चलाने के साथ ही कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं।
