    दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और खुलने का समय

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:23 PM (IST)

    दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए आज एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। उत्तर रेलवे के अनुसार, यह स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजे आनंद विहार से चलकर रात 11.45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। यह सुविधा यात्रियों को गोरखपुर जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

    दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए आज एक विशेष ट्रेन रवाना होगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए मंगलवार को एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, सोमवार को गोरखपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन संख्या 05591 चलाई गई है।

    मंगलवार को स्पेशल ट्रेन संख्या 05592 आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 10 बजे रवाना होगी। यह रात 11.45 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। रास्ते में यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी।