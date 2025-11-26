दिल्ली के वसंत विहार में एक महिला ने की आत्महत्या, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट
दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में 40 वर्षीय दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन प्यार और भरोसे की कमी का जिक्र किया है। दीप्ति का विवाह 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुआ था और उनका एक 14 वर्षीय बेटा भी है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम विवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है।
मृतका की पहचान 40 वर्षीय दीप्ति चौरसिया के रूप में हुई है। सुसाइड नोट में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। सूत्रों के मुताबिक, नोट में प्यार और भरोसे को लेकर लिखा है कि अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं तो किसी रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है।
बताया गया कि दीप्ति की शादी वर्ष 2010 में हरप्रीत चौरसिया के साथ हुई थी। दोनों का एक 14 वर्ष का बेटा भी है।
