दिल्ली के वसंत विहार में एक महिला ने की आत्महत्या, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम विवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है।

मृतका की पहचान 40 वर्षीय दीप्ति चौरसिया के रूप में हुई है। सुसाइड नोट में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। सूत्रों के मुताबिक, नोट में प्यार और भरोसे को लेकर लिखा है कि अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं तो किसी रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है।