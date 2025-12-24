अब बारिश में नहीं डूबेगी दक्षिणी दिल्ली, नाले के पुनर्विकास पर खर्च होंगे 387 करोड़; नए साल में शुरू होगा काम
दक्षिणी दिल्ली को बारिश में डूबने से बचाने के लिए ₹387 करोड़ की लागत से नाले का पुनर्विकास किया जाएगा। यह परियोजना नए साल में शुरू होगी। इस परियोजना क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आने वाले समय में दक्षिणी दिल्ली में जलभराव की एक बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। महरौली से बदरपुर तक एमबी (महरौली-बदरपुर) रोड और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां बड़े नाले का पुर्नविकास विकास करने की फैसला लिया है। इस कार्य पर अगले कुछ माह में काम शुरू होने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत महरौली के पास लाडो सराय से पुलप्रहलादपुर के बीच 22 किमी लंबे ड्रेन के पुनर्विकास पर सरकार 387 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। मौजूदा समय में इस नाले की हालत खराब है। कई जगह नाला टूट चुका है और चौड़ाई भी कम है। इसे वित्तीय मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार की व्यय एवं वित्त समिति में लगाया गया है। इस परियोजना को जल्द मंजूरी मिल सकती है।
यहां बता दें कि जरा-सी वर्षा होने पर एमबी रोड कई जगह जलमग्न हो जाता है और आसपास की कॉलोनियों से लेकर इस मार्ग पर पानी भर जाता है। यह समस्या सालों से बनी हुई है। इसमें खासकर बत्रा अस्पताल बस स्टाप से लेकर संगम विहार थाने के मोड़ तक अक्सर जलभराव रहता है। उसके बाद मार्ग काफी संकरा हो जाता है और दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।
जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर आधा किलोमीटर तक नालियां व सीवर का पानी भर जाता है। इस वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत होती है। इससे यहां पर लगने वाले जाम से भी लोगों को आए दिन दो-चार होना पड़ता है। यह सड़क संगम विहार के साथ ही 12 कालोनियों में जाने का मुख्य मार्ग भी है।
इस कारण देर रात तक लोगों का आवागमन होता रहता है। जलभराव संगम विहार से खानपुर की तरह जाने वाले मार्ग पर भी होता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलभराव होने का मुख्य कारण सड़क किनारे गुजरने वाले नाले की खराब हालत में होना है। नाला लोक निर्माण विभाग के अधीन है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।