    रविवार को दक्षिण दिल्ली के इन मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की आवाजाही पर लगेगी रोक

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:51 AM (IST)

    भाटी माइंस में चल रहे राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम के कारण दक्षिण दिल्ली के कई मार्गों पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध और ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डेरा बार्डर के रास्ते प्रवेश की सुविधा होगी। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाफ मैराथन के चलते भी दक्षिण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

    प्रतिबंधित रहेगी भारी वाहनों की आवाजाही।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। भाटी माइंस में रविवार तक चलने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम में देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके चलते छतरपुर रोड, गुरुग्राम रोड टी प्वाइंट और राधा स्वामी सत्संग कांप्लेक्स के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध अंतिम दिन भी रात आठ बजे तक लागू रहेगा।

    फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले भक्तों को असुविधा से बचने के लिए डेरा बार्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है। परिसर के अंदर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रहेगी। कोई भी वाहन एसएसएन मार्ग पर खड़ा नहीं होगा।

    ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एडवाइजरी में कहा गया कि भारी वाहनों को मंडी रोड से जोनापुर कट की ओर और फिर महरौली गुरुग्राम रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस, दमकल और दिल्ली पुलिस के वाहनों सहित सभी आपातकालीन वाहनों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति होगी।

    डेरा मोड़ और मंडी बार्डर के रास्ते फरीदाबाद से आने वाले महरौली-गुरुग्राम रोड पर चल सकते हैं। पुलिस के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग परिसर की ओर जाने वाले मार्गों पर कई बैंक्वेट हाल और फार्महाउस हैं, जिस कारण रविवार को भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं और सभी श्रेणियों के वाहनों की एंट्री केवल भाटी माइंस रोड से होगी।

    जेएलएन में हाफ मैराथन, लागू रहेगा डायवर्जन

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली ‘भारत का भविष्य-शाथान’ हाफ मैराथन को लेकर दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया है। मैराथन सुबह छह बजे शुरू होगी। इसके लिए सुबह चार बजे से साढ़े नौ बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

    सेवा नगर, जोरबाग और आईएनए की ओर से आने वाले भारी वाहन फोर एवेन्यू रोड व सेवा नगर मार्केट रोड होते हुए अरविंदो मार्ग से जाएंगे। वहीं कोटला रेड लाइट पर गुरुद्वारा कोटला मुबारकपुर, डिफेंस कालोनी मार्केट व एंड्रयूजगंज से आने वाला ट्रैफिक डिफेंस कालोनी मार्केट रोड की ओर डायवर्ट होगा।

    स्टेडियम के गेट नंबर 17 पर दयाल सिंह कालेज या प्रगति विहार से आने वाले वाहन सीजीओ काम्प्लेक्स रेड लाइट से लाला लाजपत राय मार्ग से जाएंगे। सेवा नगर व जोरबाग से आने वाला ट्रैफिक जोरबाग रोड से डायवर्ट रहेगा।