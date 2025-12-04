‘घर की छोटी हरकतें बड़ी वारदात बन जाती हैं’, सोनीपत की साइको किलर पूनम के मामले पर मनोविशेषज्ञों की सख्त चेतावनी

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। सोनीपत में सामने आए पूनम प्रकरण को मनोविशेषज्ञ समाज के लिए गंभीर चेतावनी बता रहे हैं‌। उनका कहना है कि इस मामले में अभी यह कहना है जल्दबाजी है कि पूनम का ऐसा करना उसकी अपराधिक प्रवृत्ति है या फिर कोई मनोविकार।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पता तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड ही लगाएगा लेकिन इस घटना ने इस बात के खतरे को अवश्य उजागर किया है कि घर के भीतर किसी सदस्य के असामान्य व्यवहार को हल्के में लेना, हंसी में उड़ा देना या पारिवारिक तकरार समझना भविष्य में इस तरह की भयावह घटनाओं का कारण अवश्य बन सकता है।

इहबास के पूर्व निदेशक मनोचिकित्सक डा. निमेष जी देसाई बताते हैं कि समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समझ और संवेदनशीलता की भारी कमी है। लोग शुरुआती संकेतों को न तो पहचानते हैं और न ही उन्हें गंभीरता से लेते हैं। परिणामस्वरूप कई मामलों में वही व्यवहार आगे चलकर गंभीर मनोविकार का रूप ले लेता है।

डाॅ. देसाई का कहना है कि घर में कोई बच्चा, किशोर, जवान या अधेड़ उम्र का व्यक्ति बार-बार असामान्य हरकतें करे, बेवजह गुस्सा, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, हिंसक प्रतिक्रिया, बच्चों और पशु-पक्षियों को नुकसान पहुंचाना, अचानक बहुत शांत या बहुत अलग-थलग पड़ जाना, तो इसे गलती, बदमाशी या सुधार कह-समझ कर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह संकेत हो सकता है उसके मानसिक स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति का और यह वही चूक है जो देश के हजारों घरों में रोज होती है।