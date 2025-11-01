सोशल मीडिया पर रौब झाड़ने को हथियार लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील पोस्ट करने वाले दो युवकों को उत्तरी जिले की एएटीएस की टीम ने दबोच लिया। आरोपियों पर रौब दिखाने और गैंग्स्टरों की नजरों में चमकने के लिए अवैध हथियार के साथ कुछ महीनों से रील बनाकर पोस्ट कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रताप नगर के अंकुश और किशन गंज के निखिल उर्फ कटप्पा के रूप में हुई है। इनके कब्जे से दो कट्टे और चार कारतूस बरामद हुए हैं। उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, पहले ऑपरेशन में 29 अक्टूबर को हवलदार मनोज कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करने वाला युवक इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास अपराध करने आने वाला है। टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही के बाद आरोपित अंकुश को दबोच लिया।

कट्टा और कारतूस जब्त तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए। उसी दिन दूसरे ऑपरेशन में हेड कांस्टेबल राजेंद्र लाठर को सूचना मिली कि निखिल नामक युवक लोगों को धमकाने के लिए किशन गंज रेलवे स्टेशन के गोदाम नंबर 13 के पास अपराध करने आएगा। सूचना पर टीम ने जाल बिछाते हुए उसे भी दबोच लिया और उसके कब्जे से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए।