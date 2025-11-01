सोशल मीडिया पर रौब झाड़ने को हथियार लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने के लिए हथियार लहराना दो लोगों को महंगा पड़ा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं और मामले की जांच कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील पोस्ट करने वाले दो युवकों को उत्तरी जिले की एएटीएस की टीम ने दबोच लिया। आरोपियों पर रौब दिखाने और गैंग्स्टरों की नजरों में चमकने के लिए अवैध हथियार के साथ कुछ महीनों से रील बनाकर पोस्ट कर रहे थे।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रताप नगर के अंकुश और किशन गंज के निखिल उर्फ कटप्पा के रूप में हुई है। इनके कब्जे से दो कट्टे और चार कारतूस बरामद हुए हैं।
उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, पहले ऑपरेशन में 29 अक्टूबर को हवलदार मनोज कुमार को एक गुप्त सूचना मिली कि इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करने वाला युवक इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास अपराध करने आने वाला है। टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही के बाद आरोपित अंकुश को दबोच लिया।
कट्टा और कारतूस जब्त
तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए। उसी दिन दूसरे ऑपरेशन में हेड कांस्टेबल राजेंद्र लाठर को सूचना मिली कि निखिल नामक युवक लोगों को धमकाने के लिए किशन गंज रेलवे स्टेशन के गोदाम नंबर 13 के पास अपराध करने आएगा। सूचना पर टीम ने जाल बिछाते हुए उसे भी दबोच लिया और उसके कब्जे से एक कट्टा और दो कारतूस बरामद हुए।
पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने लाइक्स और फालोअर्स बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से अलीगढ़ से बरामद कट्टे और कारतूस खरीदे थे, जो हथियार तस्करी में शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।