राष्ट्रपति मुर्मु ने यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया, बोलीं- स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो दशक से भी ज्यादा समय पहले इलाहाबाद बैंक की वजीरपुर शाखा द्वारा आवास ऋण की मंजूरी और वितरण में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने छह लोगों को बरी कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर ने राजन अरोड़ा, उनकी पत्नी सुनीता अरोड़ा, विनय कुमार गोयल, उनकी पत्नी वैभवी गोयल और दो अन्य अरविंद गोयल और भूषण देव चावला को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। अरविंद गोयल और चावला के खिलाफ कार्यवाही पहले उनकी मृत्यु के कारण रोक दी गई थी।



अदालत ने माना कि सीबीआई आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रही। जून 2004 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।