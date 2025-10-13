Language
    दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक्शन शुरू, पुलिसफोर्स की मौजूदगी में काटे बिजली-पानी के कनेक्शन; मचा हड़कंप

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि इसे रिहायशी लिहाज से असुरक्षित घोषित किया गया है और खाली करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। निवासियों के विरोध के बावजूद, निगम अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी, जबकि कुछ निवासियों ने फ्लैट खाली करने के लिए और समय मांगा। हाईकोर्ट ने पहले ही निवासियों को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया था।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में रिहायशी के लिहाज से असुरक्षित घोषित मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही सोमवार को बिजली और पानी कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    बिजली विभाग और दिल्ली जल बोर्ड की विभिन्न टीमों ने कनेक्शन काटने शुरू किए तो लोगों ने विरोध किया। काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोपहर तक कनेक्शन काटने का काम शुरू हो पाया। अब तक लगभग दो दर्जन बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए। जिन लोगों ने अपने फ्लैट खाली नहीं हैं, वे इक्ट्ठा होकर नगर निगम अधिकारियों से मिले और फ्लैट खाली करने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की।

    लेकिन, निगम अधिकारियों ने और समय देने में असमर्थता जताई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले सभी 336 मालिकों को 12 अक्टूबर तक अपना फ्लैट खाली करने का समय दिया था।

    बताया गया कि कल तक लगभग 280 फ्लैट खाली हो गए थे, 55-56 लोगों ने अलग-अलग व्यक्तिगत कारण बताते हुए फ्लैट खाली नहीं कर पाए थे।