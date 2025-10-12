दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित इस अपार्टमेंट वालों की मुसीबतें बढ़ीं, काटे जाएंगे बिजली-पानी के कनेक्शन

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट खाली करने की समय सीमा रविवार रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। शाम तक 336 फ्लैटों में से लगभग 280 खाली हो चुके थे। 55-56 फ्लैट अभी भी खाली हैं। अंतिम चेतावनी के अनुसार, नगर निगम सोमवार सुबह बिजली-पानी समेत सभी सुविधाओं को काट देगा।

निगम और पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने देर शाम अपार्टमेंट का दौरा भी किया और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों से बातचीत की। रविवार को, समय सीमा के आखिरी दिन, 21 निवासियों ने अपने फ्लैट खाली कर दिए। इस बीच, जिन लोगों ने अपने फ्लैट खाली नहीं किए थे, वे राहत पाने के लिए अधिकारियों और राजनेताओं से गुहार लगाते रहे।

लगभग 15 साल पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा निर्मित भव्य बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों के लिए आज आखिरी रात होगी। इस आवासीय इमारत को गिराने का फैसला संरचनात्मक खामियों का पता चलने के बाद लिया गया था।

अदालत के आदेश के बाद, सिविल लाइंस ज़ोन के नगर निगम ने अपार्टमेंट निवासियों को एक नोटिस जारी कर 12 अक्टूबर तक अपने फ्लैट खाली करने की अंतिम तिथि दी। नोटिस में यह भी कहा गया था कि 13 अक्टूबर को अपार्टमेंट के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएँगे और अन्य सुविधाएँ भी बंद कर दी जाएँगी।

रविवार को, समय सीमा के आखिरी दिन, 21 निवासियों ने अपने फ्लैट खाली कर दिए। यह एक दिन में फ्लैट खाली करने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। शनिवार को, 12 निवासियों ने अपने फ्लैट खाली किए, यानी दो दिनों में 33 लोग अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। रविवार शाम तक लगभग 280 फ्लैट खाली हो चुके थे।

पुलिस, डीडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने उस शाम अपार्टमेंट का दौरा किया और स्थिति का आकलन किया और आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिन निवासियों ने अभी तक अपने फ्लैट खाली नहीं किए थे, उन्होंने एक सप्ताह की मोहलत मांगी, लेकिन अधिकारियों ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

चूंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए निवासियों को इमारतें खाली करनी होंगी। नगर निगम ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 12 अक्टूबर के बाद पानी और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, और कई निवासी आज ही सोसाइटी छोड़ रहे हैं। अब तक लगभग 280 लोग अपने फ्लैट खाली कर चुके हैं। -अमरेंद्र सिंह राकेश, अध्यक्ष, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट आरडब्ल्यूए बेटी की शादी 2 नवंबर को है, कहाँ जाऊँ... तय नहीं कर पा रहा हूँ। फ्लैट खाली करने की समय सीमा रविवार आधी रात को समाप्त हो गई, और 50 से ज़्यादा परिवार अभी भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। फ्लैट खाली करने में हर किसी की अपनी-अपनी मजबूरियाँ और मुश्किलें हैं। अरुण मोंगा की बेटी की शादी 19 दिन बाद 2 नवंबर को है। मोंगा कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर ढूँढ़ें या शादी की तैयारी करें। कल से बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए जाएँगे। उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। काफ़ी भागदौड़ के बाद उन्हें मुखर्जी नगर में एक घर मिल गया। नगर निगम को उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कुछ दिन का समय देना चाहिए।

प्रिंटिंग का काम करने वाले रूपेश भी चिंतित हैं। रूपेश ने बताया कि उनकी माँ आईसीयू में हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपनी माँ की देखभाल करूँ या घर बदल लूँ। मैंने नगर निगम के अधिकारियों को बता दिया है कि मेरे नए घर का पंजीकरण 16 अक्टूबर को होना है। मैं चार दिन की मोहलत माँग रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। घर का पंजीकरण होने से पहले कोई कैसे आ सकता है?