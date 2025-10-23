दिल्ली के इस इलाके में 5 करोड़ से बनेगी सड़क, लाखों लोगों को मिलगी राहत

लोगों का कहना है गड्ढों से तो कम से कम राहत मिल जाएगी। स्थानीय पार्षद शिमला देवी ने बताया कि सरकार ने सड़क बनाने के लिए बजट दे दिया है। सड़क के नाले व सड़क दोनों बनाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई माह से सड़क के लिए जद्दोजहद कर रही थी।



सड़क लंबे समय से सड़क जर्जर है। आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बजट मिल गया है, सड़क को जल्द बना देना चाहिए। ताकि लोगों की समस्या दूर हो। - अमोल माहेश्वरी, स्थानीय निवास

सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। मोटरसाइकिल चालक व रिक्शा चालक आए दिन गिरते हैं। सड़क बनवाने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत संघर्ष किया हैै। बजट तो मिल गया है, लेकिन सड़क बनेगी कोई बताने वाला नहीं है। - मोहन झा, स्थानीय निवासी