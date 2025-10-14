Language
    बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है शरजील इमाम, नामांकन के लिए वापस ली अंतरिम जमानत की अर्जी

    By Ashish Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:07 PM (IST)

    दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए दायर अंतरिम जमानत अर्जी वापस ले ली है। वकील ने कोर्ट को बताया कि नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अंतरिम राहत वहीं से मांगी जाएगी। इमाम किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से चुनाव लड़ना चाहता था।

    बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी अर्जी वापस ली।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी JNU के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने का फैसला लिया है। जिसके चलते कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत अर्जी मंगलवार को वापस ले ली।

    इमाम के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल की नियमित जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अंतरिम राहत शीर्ष अदालत से मांगी जाएगी। उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि अर्जी तकनीकी आधार पर वापस ली जा रही है।

    फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की जान गई थी। इसे साजिश बताते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 20 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी की थी।

    इनमें से एक आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने सोमवार को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट में अर्जी दायर कर 15 से 29 अक्टूबर तक के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

    उसने अर्जी में बताया था कि वह बिहार के किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है। उसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के लिए बिहार जाना पड़ेगा।

