मैडम, 1 लाख लगाओ और 10 लाख बन जाएगा... लाखों गायब, पुलिस ने पकड़ा पूरा गैंग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। ऑनलाइन ठगी करने वालों ने शेयर बाजार में निवेश और अच्छे रिटर्न का लालच देकर एक महिला से 3.38 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ठगी की रकम हासिल करने के लिए खच्चर खातों का इस्तेमाल किया और फिर विभिन्न एटीएम के जरिए नकदी निकाल ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने ऐसे 50 खच्चर खातों की पहचान की है, जिनके जरिए उन्होंने ठगी की रकम ट्रांसफर की। इनमें से कई खातों की पहचान साइबर अपराध के मामलों में पहले ही हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक संगठित नेटवर्क संचालित करते थे, जो शेयर बाजार में निवेश के नाम पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी करते थे और निकाली गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में भी बदलते थे।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि भाई परमानंद कॉलोनी निवासी एकता सचदेवा ने जिला साइबर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि साइबर ठगों ने शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न का वादा करके उनसे 3.38 लाख रुपये ठग लिए।

जिला पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जांच के दौरान, धन के प्रवाह के विश्लेषण से पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी वाले धन को प्राप्त करने और विभिन्न एटीएम के माध्यम से नकदी निकालने के लिए खच्चर खातों का इस्तेमाल किया। एटीएम के निशान, संबंधित खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों के स्थान और लेनदेन के पैटर्न का तकनीकी विश्लेषण किया गया।

जांच में तीन आरोपियों की पहचान हुई अमूल्य शर्मा और गर्वित शर्मा को गिरफ्तार किया गया और तीसरे, सुजल सभरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच से पता चला कि अमूल्य शर्मा नाम का एक व्यक्ति लगभग 50 खच्चर खातों का संचालक और हैंडलर था, जिन्हें साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लाभार्थी खातों के रूप में पहचाना गया था।

धोखाधड़ी से पहले, खच्चर खातों को आरोपी अमूल्य शर्मा द्वारा संचालित किया जाता था। 23 वर्षीय अमूल्य शर्मा, पश्चिम गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर का निवासी है भेजने वाले खाते की जाँच से पता चला कि विभिन्न खातों में लगभग 50 लेन-देन एक जैसे पैटर्न के साथ किए गए थे, जिनमें से कई साइबर अपराध के मामलों में पहले ही पहचाने जा चुके थे।