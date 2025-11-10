शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी, अब पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में घोंडा इलाके में शेयर मार्केट में मुनाफा होने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 6.67 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित हिफज उर रहमान की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना ने केस दर्ज किया है। जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई है पुलिस उनकी पड़ताल कर रही है।

हिफज उर रहमान अपने परिवार के साथ घोंडा में रहते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके वाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया कि उनकी कंपनी शेयर मार्केट में निवेश करवाती है। लोगों को अच्छा मुनाफा होता है।

पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए आरोपितों ने उसे एक वॉट्सएप ग्रुप में शामिल किया। उसमें स्क्रीनशाट शेयर किए गए, जिसमें दिखाया गया कि लोगों को लाखों रुपये का मुनाफा हो रहा है। पीड़ित उनके झांसे में आ गया। उसने भी 6.67 लाख रुपये निवेश कर दिए।