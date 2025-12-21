Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वी दिल्ली: शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर युवक से नौ लाख की ठगी, साइबर थाना में मामला दर्ज

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:09 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में एक युवक को शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर नौ लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जां ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जौहरीपुर एक्सटेंशन इलाके में शेयर मार्केट में मुनाफा होने का झांसा देकर एक युवक से ठगों ने नौ लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने पीड़ित को अपने जाल में फंसाने के लिए टेलीग्राम एप पर एक ग्रुप बनाया था। पीड़ित की अरुण कुमार की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरुण कुमार अपने परिवार के साथ जौहरीपुर में रहते हैं। वह निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। वह टेलीग्राम एप का इस्तेमाल करते हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके टेलीग्राम एप के ग्रुप में जोड़ा। उस ग्रुप में शामिल सदस्य शेयर मार्केट में होने वाले मुनाफे के मैसेज ग्रुप में भेज रहे थे।

    व्हाट्सएप पर शेयर किया अज्ञात एप का लिंक

    आरोप है कि पीड़ित उनके झांसे में आ गया। ठगों ने पीड़ित से फोन पर बात करनी शुरू की और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह शेयर मार्केट में रकम लगाएगा तो उसे मुनाफा होगा। आरोप है कि ठगों ने वाट्सएस के जरिये पीड़ित को एक अज्ञात एप का लिंक शेयर किया।

    उस एप के जरिये युवक से रकम शेयर मार्केट में लगाई। शुरुआत में पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए ठगों ने उसे मुनाफा भी दिया। ठगों के कहने पर युवक ने धीरे-धीरे करके नौ लाख रुपये लगा दिए। इसके बाद एप ने काम करना बंद कर दिया। ठगों ने टेलीग्राम एप भी बंद कर दिया।