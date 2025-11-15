Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली: अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में जिला विकास समिति की बैठक में अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस का मुद्दा उठा। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई के आदेश दिए गए। फर्जी प्रमाण पत्रों से बने अवैध निर्माणों की जांच के लिए सूची सौंपी गई। पार्कों में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने और खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने पर भी चर्चा हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में जिला विकास समिति की बैठक में अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस का मुद्दा उठा।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिला विकास समिति की बैठक में इलाके में अतिक्रमण का मुद्दा भी छाया रहा। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में अतिक्रमण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर निगम अधिकारियों ने तर्क दिया कि वे नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस निगरानी ज़रूरी है, जो वे नहीं कर पाते। इससे बार-बार अतिक्रमण होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज़िला मजिस्ट्रेट और समिति के सचिव शैलेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।

    अवैध गेस्ट हाउस का मुद्दा भी उठा। चर्चा हुई कि हाल ही में एसडीएम शाहदरा तपन झा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान एक गेस्ट हाउस में नाबालिग मिले और संचालक नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाया गया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे अवैध गेस्ट हाउस चल रहे हैं।

    उन्होंने ऐसे संचालकों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने और गेस्ट हाउस को सील करने के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि ज़िले में चल रहे ऐसे सभी अवैध गेस्ट हाउस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को शाम के समय पार्कों में असामाजिक तत्वों के घूमने पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

    बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि कई अवैध निर्माणों को फर्जी भवन पूर्णता प्रमाण पत्रों के आधार पर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। ऐसी 30 इमारतों की सूची निगम के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त अभिषेक मिश्रा को सौंपी गई। उन्होंने 15 दिनों के भीतर जाँच कर रिपोर्ट देने का वादा किया।

    खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया। बैठक में सभी एसडीएम और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।