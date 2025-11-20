शादीपुर फ्लाईओवार पर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, फरार साथियों की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शादीपुर फ्लाईओवर पर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटने वाले आरोपित को रंजीत नगर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूटा गया बैग और लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त की गई है। हालांकि, वारदात में शामिल उसके तीन अन्य दोस्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपित को स्कूटी नंबर की मदद से पुलिस पकड़ने में सफल रही।

उपायुक्त के अनुसार, 15 नवंबर को रंजीत नगर पुलिस को लूटपाट की पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना के तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां पर शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अपनी कार से शादीपुर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। तभी दो स्कूटी से चार युवक आए और उनकी कार को रुकवाया।

CCTV में कैद हुए संदिग्ध फिर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। उनके बयान पर लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। टीम ने घटनास्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें दो स्कूटी पार चार संदिग्ध कैद हुए। सीसीटीवी फुटेज को लगातार फॉलो करते हुए टीम इंदर पुरी पहुंची, जहां एक स्कूटी बरामद हुई।