शादीपुर फ्लाईओवार पर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, फरार साथियों की तलाश में पुलिस
दिल्ली पुलिस ने शादीपुर फ्लाईओवर पर हुए पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उसके फरार साथियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे उम्मीद है कि अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं ताकि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जा सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शादीपुर फ्लाईओवर पर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटने वाले आरोपित को रंजीत नगर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से लूटा गया बैग और लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त की गई है। हालांकि, वारदात में शामिल उसके तीन अन्य दोस्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आरोपित को स्कूटी नंबर की मदद से पुलिस पकड़ने में सफल रही।
उपायुक्त के अनुसार, 15 नवंबर को रंजीत नगर पुलिस को लूटपाट की पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना के तुरंत बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां पर शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अपनी कार से शादीपुर फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। तभी दो स्कूटी से चार युवक आए और उनकी कार को रुकवाया।
CCTV में कैद हुए संदिग्ध
फिर पांच लाख रुपये और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। उनके बयान पर लूटपाट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। टीम ने घटनास्थल से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें दो स्कूटी पार चार संदिग्ध कैद हुए। सीसीटीवी फुटेज को लगातार फॉलो करते हुए टीम इंदर पुरी पहुंची, जहां एक स्कूटी बरामद हुई।
स्कूटी की रजिस्टर्ड आनर, आरोपित आकाश की पत्नी पाई गई, जो जे.जे. कालोनी, इंदरपुरी की रहने वाली है। उसके बाद 17 नवंबर को आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि लूटपाट में राहुल, कार्तिक और फुक्का शामिल है। तीनों इंदरपुरी के रहने वाले है। आकाश नशे क आदी है और पहले से आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है।
