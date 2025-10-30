Language
    न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान, शिकायतों का अब तक समाधान नहीं

    By Shalini Devrani Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:56 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान हैं। जर्जर सीवर लाइनों के कारण यह समस्या बनी हुई है, जिससे निवासियों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद, संबंधित विभागों ने कोई समाधान नहीं निकाला है। निवासियों ने जल बोर्ड से पाइपलाइनों की मरम्मत और सफाई की मांग की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

    दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान हैं।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के निवासियों को सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सीवर लाइनें जाम होने के कारण सीवर ओवरफ्लो एक लगातार समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

    संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। निवासी इस गंभीर स्वच्छता और स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए उचित समाधान की मांग कर रहे हैं। लोग इंटरनेट पर सक्रिय रूप से शिकायतें और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, साथ ही सरकार को टैग भी कर रहे हैं।

    स्थानीय निवासियों के अनुसार, लगभग 50 साल पहले इलाके में सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी। ये पाइपलाइनें अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। नतीजतन, ब्लॉक ए, बी, सी और डी में सीवर ओवरफ्लो होना आम बात है। रखरखाव के अभाव में बार-बार सीवर जाम, दूषित पानी की आपूर्ति और जल निकासी की समस्याएँ होती हैं।

    न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के कोषाध्यक्ष अरुण जग्गी ने बताया कि महारानी बाग पाइपलाइन, जो किलोकरी एसटीपी तक सीवेज ले जाती है, पिछले तीन महीनों से बंद है, जिससे पूरे इलाके में सीवेज निकासी की समस्या और बिगड़ गई है। न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने भी इस मामले की शिकायत दिल्ली जल बोर्ड से की है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी ने जल बोर्ड को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

    पॉश इलाके में सीवर जाम होने से स्थिति गंभीर हो गई है। सीवर लाइनें जाम होने के कारण, सीवर का पानी रोज़ाना सड़कों पर बहता है। जल बोर्ड को पत्र लिखकर सीवर पाइपलाइनों की सफाई और जर्जर पाइपलाइनों की मरम्मत या बदलने के लिए कार्ययोजना बनाने की मांग की गई है।
    अनिल जग्गी, सचिव, न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी

    हमने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर पूरे इलाके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उसके अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सांसद ने हमारी चिंता को समझा और जल बोर्ड को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि, हमें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
    -सुनील भसीन, अध्यक्ष, न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी