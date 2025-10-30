न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान, शिकायतों का अब तक समाधान नहीं

न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के कोषाध्यक्ष अरुण जग्गी ने बताया कि महारानी बाग पाइपलाइन, जो किलोकरी एसटीपी तक सीवेज ले जाती है, पिछले तीन महीनों से बंद है, जिससे पूरे इलाके में सीवेज निकासी की समस्या और बिगड़ गई है। न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने भी इस मामले की शिकायत दिल्ली जल बोर्ड से की है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी ने जल बोर्ड को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पॉश इलाके में सीवर जाम होने से स्थिति गंभीर हो गई है। सीवर लाइनें जाम होने के कारण, सीवर का पानी रोज़ाना सड़कों पर बहता है। जल बोर्ड को पत्र लिखकर सीवर पाइपलाइनों की सफाई और जर्जर पाइपलाइनों की मरम्मत या बदलने के लिए कार्ययोजना बनाने की मांग की गई है।

अनिल जग्गी, सचिव, न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी

हमने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर पूरे इलाके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने और उसके अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सांसद ने हमारी चिंता को समझा और जल बोर्ड को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालाँकि, हमें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।

-सुनील भसीन, अध्यक्ष, न्यू फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी