अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, घंटों मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन देखते रहना और शारीरिक गतिविधियों से दूरी बनाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ऐसी जीवनशैली टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह का खतरा बढ़ाती है।

बच्चों में भी यह खतरा बढ़ रहा है। अनियमित खानपान, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, पर्याप्त नींद नहीं लेना और लगातार तनाव भी इसके कारक हैं। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ बचपन से ही दिनचर्या में सुधार और स्वस्थ आदतें अपनाने का सुझाव देते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए दिनभर बैठे रहने की आदत बदलना, नियमित शारीरिक गतिविधियां करना, संतुलित भोजन लेना और पर्याप्त नींद आवश्यक है। बच्चों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय व खानपान पर भी ध्यान देना चाहिए।

विशेषज्ञों ने दी चेतावनी एम्स और हेल्थ रिलेटेड इन्फार्मेशन डिसेमिनेशन अमंग यूथ (एचआरआइडीएवाई) के विशेषज्ञ भी इसे लेकर चेतावनी देते हैं। एचआरआइडीएवाई की कार्यकारी निदेशक प्रो. मोनिका अरोड़ा का कहना है कि लंबे समय तक बैठे रहना, अधिक स्क्रीन टाइम, अनियमित खानपान, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, नींद की कमी और लगातार तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और बच्चों में मधुमेह का खतरा बढ़ाते हैं। उनकी सलाह है कि इससे बचने के लिए इन आदतों पर बचपन से ही ध्यान देने की आवश्यकता है।