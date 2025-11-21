स्कूल पर यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को मजबूर करने का आरोप, एसोसिएशन ने शिक्षा निदेशालय से की शिकायत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। सृजन पैरेंट्स एसोसिएशन ने द सृजन स्कूल प्रशासन पर यूनिफार्म खरीदने के लिए अभिभावकों को अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निदेशक से इस मामले की जांच और सभी पांच सूचीबद्ध विक्रेताओं के पास यूनिफार्म की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित कराने की मांग की है।

शिक्षा निदेशालय के निदेशक को लिखे पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष दक्ष आनंद ने कहा कि सृजन स्कूल ने किताबों और यूनिफार्म के लिए पांच विक्रेताओं की सूची जारी की है। हालांकि, इनमें से किसी भी विक्रेता के पास स्कूल यूनिफार्म उपलब्ध नहीं है, न ही नवीनतम यूनिफार्म के अपडेट डिज़ाइन हैं।

अभिभावक मजबूर अभिभावकों ने व्यक्तिगत रूप से इन विक्रेताओं से संपर्क किया है, लेकिन सभी ने पुष्टि की है कि उनके पास न तो स्टॉक है, न ही नवीनतम डिजाइन। न ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए आपूर्ति की कोई व्यवस्था है। इस कारण, अभिभावकों को पुनः अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल से ही यूनिफार्म खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।