दीवाली के बाद अब सारनाथ को मिल सकता है विश्व धरोहर का तमगा, यूनेस्को की बैठक में होगा फैसला 

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दीवाली को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल कराने के बाद अब मूर्त धरोहर की सूची में सारनाथ को शामिल कराने की तैयारी है। सारनाथ पर अगले साल जून-जुलाई में यूनेस्को की होने वाली बैठक में फैसला होगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सारनाथ को लेकर कुछ साल पहले यूनेस्को में प्रस्ताव भेजा था। माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल सारनाथ के स्मारक परिसर को विश्व धरोहर का तमगा मिल सकता है। एएसआई (Archaeological Survey of India) ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए 2025-26 नामांकन चक्र के तहत एक डोजियर (प्रस्ताव) यूनेस्को को भेजा हुआ है। उसके बाद यूनेस्को टीम की सारनाथ को लेकर सितंबर अंत में दौरा कर निरीक्षण कर चुकी है। जिसमें स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन से लेकर अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ बैठक कर उस इलाके के भविष्य के विकास पर चर्चा कर चुकी है और सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियों की रिपोर्ट लेकर यूनेस्को में सौंप चुकी है।

इतिहास की जानकारी को किया गया संशोधित सितंबर से पहले ही एएसआई सारनाथ स्मारक को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास कर चुका है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सारनाथ में पट्टिकाओं (प्लैक्स) पर उपलब्ध इतिहास की जानकारी को संशोधित किया गया है। जिसमें इतिहास को सही किया गया है, ऐतिहासिक सुधार में पुरानी पट्टिकाओं में बदलाव किया गया है।

पहले सारनाथ की खोदाई में निकले ऐतिहासिक साक्ष्यों का श्रेय वहां लगे मुख्य शिलापट्ट पर अंग्रेज खोजकर्ताओं को दिया जा रहा था। संशोधित किए गए इतिहास में नई पट्टिकाओ में 18वीं सदी में काशी के जमींदार रहे बाबू जगत सिंह को इसका श्रेय दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक डा वाई एस रावत कहते हैं कि बाबू जगत सिंह को लेकर पूरे प्रमाण उपलब्ध हैं।

पूर्व में अंग्रेजों के समय से गलत जानकारी चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि शोध अध्ययन टीम ने तत्कालीन आर्काइव, गजेटियर और अनेक संग्रहालयों तथा ब्रिटिश सरकार के अभिलेखों के अध्ययन के पश्चात यह पाया है कि सारनाथ की ऐतिहासिक सच्चाई को उजागर करने वाली खोदाई सबसे पहले बनारस राजघराने से जुड़ बाबू जगतसिंह ने कराई थी।

जून-जुलाई में होगी यूनेस्को की बैठक एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूनेस्को अपनी टीम की रिपोर्ट के अनुसार मई में इस स्मारक को लेकर इस स्थिति स्पष्ट करेगा और जून जुलाई में यूनेस्को की होने वाली बैठक में इस बार भारत की ओर से केवल सारनाथ का प्रस्ताव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सारनाथ विश्च धरोहर की सूची में शामिल हो सकेगा। इस धरोहर को लेकर सभी प्रक्रियाएं और पूरी की जा चुकी हैं।

यहां बता दें कि सारनाथ बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहीं ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे ''धर्म चक्र प्रवर्तन'' कहते हैं, और यहीं बौद्ध संघ (भिक्षु समुदाय) की स्थापना हुई थी, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार शुरू हुआ।