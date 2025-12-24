सरिता विहार अंडरपास में जलभराव की समस्या होगी खत्म, डीडीए ने जारी की निविदा; 20 दिनों में पूरा करना होगा काम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सरिता विहार अंडरपास में मानसून के समय होने वाले जलजमाव की समस्या से निपटने की कार्ययोजना तैयार की है। डीडीए ने समस्या को खत्म करने के लिए एक निविदा जारी है। इसके तहत अंडरपास से गुजरने वाली क्षतिग्रस्त नाली को दुरुस्त किया जाएगा।

साथ ही बीते मानसून में उखड़ी सड़क के 100 मीटर हिस्से को भी ठीक किया जाएगा। निविदा अलाट किए जाने के बाद इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करना होगा। लिहाजा जनवरी महीने के आखिर तक अंडरपास की बदहाल स्थिति ठीक हो जाएगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। दरअसल, अंडरपास की बिगड़ी हालत के कारण पीक आवर्स में यहां लंबा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है।



बता दें, जारी की गई निविदा के अनुसार कार्य के दौरान सभी कूड़ा-कचरा, विशेष रूप से लकड़ी के टुकड़े, छीलन और चूरा, कंक्रीट डालने से पहले नालियों के अंदर से हटाना होगा। सड़क की मरम्मत करने से पहले कंक्रीट को 150 मिमी तक चौड़ाई और इतनी ही गहराई सड़क काटने वाली मशीन का उपयोग करके हटाया जाएगा। नाली के ढक्कनों को ठीक से लगाने की विधि अपनाई जाएगी।

डीडीए के मुताबिक निविदा प्राप्त करने वाली एजेंसी को कार्य पूरा होने के बाद मलबा और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को यांत्रिक साधनों से हटाया जाएगा। लोडिंग, परिवहन और अनुमोदित नगरपालिका लैंडफिल में अनलोडिंग शामिल है। बता दें, स्थानीय निवासियों ने पहले शिकायत की थी कि जल निकासी व्यवस्था हर मानसून में विफल हो जाती है, जिससे अंडरपास में पानी भर जाता है और लंबा ट्रैफिक जाम लगता है।