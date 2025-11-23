Language
    Sardar @150: जेपी नड्डा ने शुरू की 'गंगा प्रवह यात्रा', लौह पुरुष की अवहेलना पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:12 AM (IST)

    भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 'गंगा प्रवह यात्रा' शुरू की। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने उनके योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया। नड्डा ने सरदार पटेल के देश को एकजुट करने में किए गए कार्यों की सराहना की।

    भाजपा अध्यक्ष ने शुरु की 'गंगा प्रवाह यात्रा'।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सरदार @150 यूनिटी मार्च के दूसरे चरण के अंतर्गत "गंगा प्रवह यात्रा" को रवाना किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा।

    उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाली थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उनकी योजनाओं को अनुमति दी होती, तो आज जम्मू-कश्मीर की समस्या जैसी जटिल स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता।

    कांग्रेस ने नहीं दिया सम्मान

    नड्डा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा सरदार पटेल की उपेक्षा की है, जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार ने उन्हें उचित सम्मान और मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस मौके पर कहा कि सरदार पटेल हमेशा सभी के दिलों में जीवित रहेंगे।

    "गंगा प्रवह यात्रा" दिल्ली से अलवर होते हुए केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य देशवासियों को सरदार पटेल के योगदान की याद दिलाना और एकता के महत्व को उजागर करना है। यात्रा में विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ता, छात्र और जनता हिस्सा ले रहे हैं, जो इस ऐतिहासिक एवं प्रतीकात्मक अभियान का समर्थन कर रहे हैं।