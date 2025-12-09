सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के बाहर सीवर पाइपलाइन में लीकेज से जलभराव, गंदे पानी में चलने को मजबूर हुए लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के बाहर जलभराव से यात्रियों और वाहनचालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के ठीक सामने की सड़क पर कई दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है।

सीवर पाइपलाइन लीकेज के चलते मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोगों को उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं जलभराव के चलते इस सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिससे पीक आवर्स में जाम की परेशानी भी बनी हुई है।

दरअसल, सराय काले खां अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने-जाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन के इसी गेट से से आवाजाही करते हैं। इसके अलावा सराय काले खां के पास ही बांसेरा पार्क भी स्थित है, जिससे यहां भी पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते हैं।

आसपास के वेंडरों ने बताया कि इस रास्ते से रोजाना खासी संख्या में लोगों का गुजरना होता है और यहां आए दिन इसी तरह जलभराव के हालात बने रहते हैं। इसके चलते कई जगहों से सड़क भी खस्ताहाल हो चुकी है। वीकेंड पर तीन दिन के जश्न-ए-रेख्ता कार्यक्रम के दौरान लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी।

जाम और जलभराव से परेशानी सड़क के किनारे चाय की दुकान लगाने वाले सुशील बताते हैं कि यहां आए दिन पाइपलाइप लीकेज के चलते सीवर का गंदा पानी भर जाता है। सड़क किनारे रिक्शा और आटोचालक खड़े रहते हैं और वाहनों की भी खासी आवाजाही है।