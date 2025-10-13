संजय लेक पार्क में रेस्टोरेंट के बाद जिम खोलने की तैयारी, इतनी मशीनें होंगी उपलब्ध

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज 2 के पास संजय लेक पार्क में जिम खुलेगा। रेस्टोरेंट खोलने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जिम खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। संचालक की तलाश की जा रही है।

संजय लेक पार्क यमुनापार का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है, जो 69 हेक्टेयर में फैला है। बड़ी संख्या में लोग सुबह की सैर और व्यायाम के लिए पार्क में आते हैं। इसे देखते हुए डीडीए ने वहां जिम खोलने का फैसला किया है। इसमें 332 वर्ग मीटर कंक्रीट का निर्माण होगा, जिसे पट्टे पर दिया जाएगा।