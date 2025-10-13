संजय लेक पार्क में रेस्टोरेंट के बाद जिम खोलने की तैयारी, इतनी मशीनें होंगी उपलब्ध
पूर्वी दिल्ली के संजय लेक पार्क में जल्द ही एक आधुनिक जिम खुलेगा। कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने इस परियोजना की घोषणा की है। जिम में कसरत के लिए कई आधुनिक मशीनें होंगी, जिससे युवाओं और बुजुर्गों को फिटनेस का अवसर मिलेगा। विधायक का लक्ष्य कोंडली क्षेत्र का विकास करना है। जिम खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी है, क्योंकि इससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज 2 के पास संजय लेक पार्क में जिम खुलेगा। रेस्टोरेंट खोलने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जिम खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। संचालक की तलाश की जा रही है।
संजय लेक पार्क यमुनापार का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है, जो 69 हेक्टेयर में फैला है। बड़ी संख्या में लोग सुबह की सैर और व्यायाम के लिए पार्क में आते हैं। इसे देखते हुए डीडीए ने वहां जिम खोलने का फैसला किया है। इसमें 332 वर्ग मीटर कंक्रीट का निर्माण होगा, जिसे पट्टे पर दिया जाएगा।
इसके अलावा, जिम संचालक को 50 वर्ग मीटर खुली जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआत में लीज तीन साल के लिए होगी, जिसे दो बार बढ़ाकर नौ साल तक किया जा सकता है।
इस जिम में ट्रेडमिल, चेस्ट प्रेस, पुल-डाउन, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, स्मिथ और केबल मशीन शामिल होंगी। बारबेल, वेट प्लेट, केटलबेल और अन्य उपकरण भी उपलब्ध होंगे। संचालक को एक प्रशिक्षक नियुक्त करना होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।