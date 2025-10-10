संजय झील पार्क में खुलेगा जिम, लोग कर सकेंगे कसरत; DDA ने शुरू की संचालकों की तलाश
डीडीए मयूर विहार फेज-2 के नजदीक संजय झील पार्क में जिम खोलने जा रहा है। 69 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग आते हैं। डीडीए 332 वर्ग मीटर का निर्माण लीज पर देगा, जहाँ ट्रेडमिल, चेस्ट प्रेस जैसे आधुनिक उपकरण होंगे। संचालक को एक ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा। इससे स्थानीय लोगों को कसरत करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-दो के पास संजय झील पार्क में जिम खुलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रेस्तरां के बाद जिम खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संचालक की तलाश की जा रही है।
संजय झील पार्क यमुनापार का प्रमुख पिकनिक स्पाट है, जोकि 69 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बड़ी संख्या में लोग सुबह सैर करने और कसरत करने आते है। इसे देखते हुए डीडीए ने इसमें जिम खोलने का मन बनाया है। इसमें 332 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण है, जिसे लीज पर दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 वर्ग मीटर खुला स्थान जिम संचालक को दिया जाएगा।
प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए इसे लीज पर दिया जाएगा, जिसे दो बार विस्तार देकर नौ वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस जिम में ट्रेडमिल, चेस्ट प्रेस, पुल डाऊन, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, स्मिथ, केबल मशीन लगेगी। बारबेल, वेट प्लेट्स, केटलबेल, आदि भी होंगे। एक ट्रेनर रखना संचालक के लिए अनिवार्य होगा।
