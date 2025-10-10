संजय झील पार्क में खुलेगा जिम, लोग कर सकेंगे कसरत; DDA ने शुरू की संचालकों की तलाश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-दो के पास संजय झील पार्क में जिम खुलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रेस्तरां के बाद जिम खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संचालक की तलाश की जा रही है।



संजय झील पार्क यमुनापार का प्रमुख पिकनिक स्पाट है, जोकि 69 हेक्टेयर में फैला है। इसमें बड़ी संख्या में लोग सुबह सैर करने और कसरत करने आते है। इसे देखते हुए डीडीए ने इसमें जिम खोलने का मन बनाया है। इसमें 332 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण है, जिसे लीज पर दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 वर्ग मीटर खुला स्थान जिम संचालक को दिया जाएगा।