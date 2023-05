Delhi Sakshi Murder Case में नया खुलासा, साहिल ने हत्या से 15 दिन पहले वीकली मार्केट के खरीदा था चाकू

साक्षी के परिवार से मिलने पहुंचे सांसद हंसराज हंस ने कहा, मैंने पुलिस से बात की है...आप पूरा वीडियो (अपराध का) नहीं देख पाएंगे। अगर आप माता-पिता हैं, तो आप सो नहीं पाएंगे.."

इस दौरान सांसद साक्षी के माता-पिता को एक लाख रुपये की राशि का चेक दिया है।

#WATCH | "...I have spoken with the Police...You will not be able to watch the complete video (of the crime) if you are a parent, you will not be able to sleep..," says BJP MP Hans Raj Hans.



